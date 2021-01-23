  • 22°C
香港時間 : 2021123日 (六) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股】蔚來汽車漲逾6%　野村唱好股價上望80.3美元

股市 11:06 2021/01/23

分享：

蔚來近期獲多家大行唱好。

電動車股長升長有，蔚來汽車（美︰NIO）隔夜美股收漲6.19%，報61.95美元。野村早前發表報告唱好蔚來，首次給予其買入評級，目標價80.3美元；現水平仍有逾3成上漲空間。其他電動車股方面，小鵬（美︰XPEV）升2.9%；理想（美︰LI）跌2.7%。

野村分析師Martin Heung表示，其好蔚來因為其採取了類似Tesla的「自上而下方式」推出電動車產品線，首先是豪華旗艦車型ES8，然後是更經濟適用的車型。報告續稱，鑑於購車者願意支付類似於歐洲主要原裝豪華車製造商入門級車型的價格，蔚來已經成功地確立了自己的高端汽車品牌地位。

馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主，見【下一頁】

早前大和亦發報告，重申蔚來「買入」評級，目標價上望100美元。行相信蔚來未來能夠憑藉其領先的NAD技術、搭建用戶社區、創新的商業理念及模式（BaaS、ADaaS），進一步打入豪華汽車領域；且對蔚來未來銷售及毛利看法樂觀。

相關文章︰【電動車】大和：蔚來商業模式具創新　予目標價100美元、潛在升幅逾七成

【電動車】前蔚來聯合創辦人加盟富士康　出任電動車平台首席執行官

編輯︰侯景成

蔚來（美：NIO） 汽車 中國概念股 歐洲 買入 目標價 Tesla

上一篇文章

【美股焦點】內地電子煙龍頭「悅刻」母企霧芯科技首掛　股價大漲近150%

下一篇文章

【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1550億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1550億元孖展額
【恒指夜期】夜期收市升51點　騰訊ADR越700關較港高1.4%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升51點　騰訊ADR越700關較港高1.4%（不斷更新）
【新股IPO】快手下周二招股　傳入場費一手4696元、引10名基石投資者
【新股IPO】快手下周二招股　傳入場費一手4696元、引10名基石投資者
【IKEA】宜家家居IKEA香港門店周四停業後重開　網站仍告示系統維修
【IKEA】宜家家居IKEA香港門店周四停業後重開　網站仍告示系統維修
【新股IPO】快手、B站招股前　內地投資者港股開戶申請激增
【新股IPO】快手、B站招股前　內地投資者港股開戶申請激增
【油麻地禁足令】消息：港府擬首引「禁足令」圍封油麻地佐敦指定區域　周六清晨採取行動（第三版）
【油麻地禁足令】消息：港府擬首引「禁足令」圍封油麻地佐敦指定區域　周六清晨採取行動（第三版）