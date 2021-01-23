【中概股】蔚來汽車漲逾4%　野村唱好股價上望80.3美元

▲ 蔚來近期獲多家大行唱好。

電動車股長升長有，蔚來汽車（美︰NIO）股價漲4.3%，報60.87美元。野村早前發表報告唱好蔚來，首次給予其買入評級，目標價80.3美元；現水平仍有逾3成上漲空間。其他電動車股方面，小鵬（美︰XPEV）升2.9%；理想（美︰LI）跌2.7%。

野村分析師Martin Heung表示，其好蔚來因為其採取了類似Tesla的「自上而下方式」推出電動車產品線，首先是豪華旗艦車型ES8，然後是更經濟適用的車型。報告續稱，鑑於購車者願意支付類似於歐洲主要原裝豪華車製造商入門級車型的價格，蔚來已經成功地確立了自己的高端汽車品牌地位。

馬化騰、雷軍、劉強東都是蔚來車主，見【下一頁】

早前大和亦發報告，重申蔚來「買入」評級，目標價上望100美元。行相信蔚來未來能夠憑藉其領先的NAD技術、搭建用戶社區、創新的商業理念及模式（BaaS、ADaaS），進一步打入豪華汽車領域；且對蔚來未來銷售及毛利看法樂觀。

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編輯︰侯景成