【美股焦點】內地電子煙龍頭「悅刻」母企霧芯科技　首掛升1.5倍、周一續升7%　

▲ 內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技首掛。

內地知名電子煙品牌「悅刻」的母公司霧芯科技（美︰RLX）上周五（23日）於紐交所掛牌，其IPO發行價為12美元。霧芯科技首掛第一口價報22.34美元，較IPO發行價高86%，升幅一路擴大至158%，高位逼近31美元，最終收報30.85美元，漲146%。該股周一續升7%，報31.56美元。

霧芯科技電子煙品牌「悅刻」於2018年推出後，2019年悅刻成為中國電子煙市場第一品牌。2020首三季，悅刻的市場份額達62.6%。截至2020年9月30日，公司與110個授權分銷商合作，向覆蓋全國250多個城市的5000多專賣店和其他逾10萬家零售商店提供產品。

財務數據方面，霧芯科技在2018年、2019年和2020年前三季度，實現收入分別為1.32億元、15.49億元和22.01億元人民幣。期內淨利潤分別約為虧損28.7萬元、盈利4774.8萬元和1.09億元人民幣。

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編輯︰侯景成