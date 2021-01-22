【晶片荒】汽車芯片短缺　恩智浦、瑞薩電子等供應商傳加價20%

▲ 汽車行業芯片供應緊絀，半導體廠亦隨之加價。

近期全球車用晶片需求大增，導致供應緊絀，各大晶片廠亦提高售價。外媒報道稱，瑞薩電子 (日︰6723)、恩智浦（美︰NXPI) 在內等多家晶片製造商，打算將車用晶片價格上調10至20%。道引述消息人士透露，恩智浦和意法半導體 (STMicroelectronics) 等要求客戶為車用晶片產品額外支付10至20%費用，日本東芝亦計畫上調汽車半導體等產品價格。

近期全球車用晶片爆發缺貨潮，連帶衝擊上、下游供應鏈，車用晶片需求激增，將供應鏈產能逼近極限，從而推高外包成本。

環球車廠紛紛減產，皆因芯片短缺，見【下一頁】

瑞薩電子總裁柴田英利 (Hidetoshi Shibata) 表示，如今半導體產業已將部分工藝外判給少數合約製造商。這很大程度上是一種結構性問題，汽車產量高低起伏等因素已帶來嚴重響，瑞薩電子將與車廠客戶討論應對措施。

據了解，加價的產品包括功率半導體和汽車電腦零件。有分析認為，晶片短缺情況可能持續半，嚴重影響汽車製造商及相關企業利益。

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編輯︰侯景成