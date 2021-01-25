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【百度上市】百度據報3月最快香港第二上市　「1拆80」料為上市部署

新經濟追蹤 17:07 2021/01/25

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百度將於3月1日召開特別股東大會，審議及表決股份1拆80。

百度（美：BIDU）傳已經向港交所 （00388） 以保密方式提交第二上市申請，有望與嗶哩嗶哩（美：BILI）同期招股。最新外電消息指，百度最快3月在香港第二上市，百度上周五公佈，將於3月1日召開特別股東大會，以審議和表決將股份1股拆80股的提案，或為回流香港上市鋪路。

百度董事會已經批准調整每股美國存託股（ADS）與普通股的兌換比例，由現時的每10股ADS兌換1股A類普通股（一股一票），調整為每股ADS兌換8股A類普通股，從3月1日起生效，ADS持有人在百度的持股比例將保持不變。

百度上周五股價微升0.33%，隨最新上市進程消息，百度於周一美股盤前升4%，暫報262.15美元。

女股神偏愛騰訊、持股市值逾10億美元 一文看清ARK基金持倉中資股，可見【下一頁】

百度據報已遞交上市申請，可見【下一頁】

由於百度現時在美股的股價已超過250美元（約1,950港元），若維持現時的兌換比例，意味每股普通股價值高達2,500美元。若百度回流香港上市，即使以每手50股計算，入場費將會高達近百萬元。

百度拆股舉動疑為香港上市做準備，事實上2019年阿里巴巴回歸香港上市之前，也曾經將股份1股拆8股，降低香港投資者入場門檻。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷

美股 第二上市 嗶哩嗶哩（美：BILI） 百度（美：BIDU）

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