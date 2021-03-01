【百度上市】百度「1拆80」今日生效料為上市部署　據報最快3月香港第二上市

▲ 百度將於3月1日召開特別股東大會，審議及表決股份1拆80。

百度（美：BIDU）早前傳已經向港交所 （00388） 以保密方式提交第二上市申請，最快3月在香港第二上市。百度今日起股份進行「1股拆80股」，市場預期百度此舉是為了回流香港上市鋪路。百度董事會早前已經批准調整每股美國存託股（ADS）與普通股的兌換比例，由現時的每10股ADS兌換1股A類普通股（一股一票），調整為每股ADS兌換8股A類普通股，從3月1日起生效，ADS持有人在百度的持股比例將保持不變。

百度據報已遞交上市申請，可見【下一頁】

由於百度現時在美股的股價已超過283美元（約2207港元），若以舊有兌換比例，意味每股普通股價值高達2830美元。若百度回流香港上市，即使以每手50股計算，入場費將會高達逾百萬元。

百度拆股舉動疑為香港上市做準備，事實上2019年阿里巴巴回歸香港上市之前，也曾經將股份1股拆8股，降低香港投資者入場門檻。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【中概股】摩通：兩大因素加速中概股回歸 22隻股份符合資格（附完整名單）

【新股IPO】內地招聘網BOSS直聘擬赴美上市 集資約39億元

編輯：陳健婷