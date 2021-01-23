【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？

▲ 快手最快於下周招股。

快手於昨日（22日）結束分析師路演，於下周一（25日）進行管理層路演，快手將於周二招股。據外電報道指，快手引入約10名基石投資者，快手最新集資額增至60億美元（465億港元），當中工銀給予快手估值最高達8000億元。

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摩根士丹利：市值高達7500億元

保薦人之一的摩根士丹利報告預料，快手的市值介乎700億美元（約5425億港元）至970億美元（約7440億港元）。大摩又料，集團2020年至2023年的年複合增長率達42%，2023年收入將增至1680億元。報告又料，快手於2023年的第二季度的月活躍用戶人數可超過6億人。

不過大摩又指出，快手的盈利能力較弱。快手去年第二季與其字節跳動旗下抖音的用戶增長達持平。快手去年第三季的直播業務收人佔比達52%，第二季的該部分的收入按年跌4%。

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美銀：估值高達7080億元

保薦人之一的美銀報告預料2022年收益達86億元人民幣，估值高達5040億至7080億港元，2022年市盈率介乎49倍至69倍。

美林又料2022年公司的商業模式例如電子商務及網上廣告業務賺取更多收入。

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工銀：估值高達8216億元

工銀發表報告認為，中國正引領視頻體驗快速商業化，尤其是在短視頻及網上直播。報告認為，視頻主導的社交平台正逐漸發展成為可用於許多其他應用的互聯網基礎設施，認為有巨大的收入潛力。

報告預料，集團2020年至2023年的收入年複合增長率達46.5%；公司估值介乎6676億元至8216億元。2021年市銷率為6.5倍。

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責任編輯：謝卓榮