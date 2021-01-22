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【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通

股樓投資 23:20 2021/01/22

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港交所（00388）公布，合資格的上交所科創板股票將於2月1日起納入滬深港通股票範圍。港交所今日收報510.5元，跌0.8%。和內地股市相關的股份方面，中國人壽(02628)收報17.4元跌4.4%，中國平安(02318)收報97.5元跌3%，中信證券(06030)收報18.92元跌5.4%。

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港交所表示，科創板上市公司股票屬於上證180、上證380指數成分股或其Ｈ股在香港上市的Ａ＋Ｈ股公司，該股票將根據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍。同時，其對應的Ｈ股將根據滬深港通現行安排調入港股通股票範圍。考慮到科創板實施投資者適當性管理，通過滬股通買賣科創板股票的投資者，擬限於機構專業投資者。

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此外，集團指，知悉Ａ股在深交所上市的Ａ＋Ｈ股公司，其對應的Ｈ股也將於2月1日起，正式可透過滬港通下的港股通買賣，又指三所將繼續密切合作，持續優化互聯互通機制。

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撰文 : 李尚毅

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