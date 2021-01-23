【油麻地禁足令】油麻地半夜封區強檢  陳肇始：不排除有第二次強制檢測

新冠肺炎疫情反覆，近日本港尤以油麻地、佐敦一帶確診個案嚴重，政府終於在今早零晨宣布封區，進行強制檢測。今早以食物及衞生局長陳肇始為首，與多名官員一同落區見傳媒交代封區安排。陳肇始表示，希望能在48小時內完成強制檢測，達致「小區清零」。但由於病毒有潛伏期，未必可以全部檢測出來，當局會視乎情況，不排除做第二次強制檢測。

陳肇始表示， 已調派人手在各大廈負責安排居民有序前往 51 個檢測站，檢測站會運作至今日（23 日）午夜 12 時，相信有足夠時間處理全區，期望在星期一（25日）早上 6 時完成整個計劃。她又指，這次強檢計劃包括過去 14 日內在封鎖區內逗留超過 2 小時的人，如果這些人現時身處區外，亦要做檢測，如被發現違規，當局會執法。

大家最關心的是何故要選擇在凌晨時份宣布封區，民政事務局局長徐英偉未有正面回答，只說通知時間短是希望避免區內人逃走，強調民有責任做檢測。他又說明白封區強檢措施會對市民做成不便，期望在48小時內完成並截斷區內傳播鏈、找出確診個案。

今次封區，政府是引用了《預防及控制疾病規例》第599J章，短期內圍封油麻地、佐敦一帶指定檢測區域內的居民實施「留在原處所」檢測令，即俗稱「禁足令」。圍封範圍包括東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。

為應付今次封區，政府出動多個部門包括警察、消防、懲教署、海關、入境處、房屋局等，調動逾 3000 人手。

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記者：張以正