【新股IPO】快手1024明日起招股 集資額加碼 引10名基石投資者 國際配售初步已錄足額認購

快手科技（新上市編號：01024）招股在即，相關消息亦愈來愈多！由於快手將成為「短視頻第一股」，自日前開始預路演後，已傳出不少投構投資者紛紛欲靠關係，欲獲得多點股份。據最新消息指，快手的國際配售初步已錄足額認購。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？ 招股前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

市場上人人都希望投資快手，今日外電報道指快手已吸引約10名基石投資者，當中包括Capital Group、加拿大退休金計劃投資局（CPPIB），阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡淡馬錫，快手預計將為基石投資者預留超過20億美元股份。

一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此外，快手已於周五（22日）結束分析師路演及投資者需求評估，並於下周一（25日）進行管理層路演及開簿。快手是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正