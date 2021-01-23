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【新股IPO】快手招股在即 集資額加碼 引10名基石投資者

股樓投資 12:59 2021/01/23

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快手科技招股在即，相關消息亦愈來愈多！由於快手將成為「短視頻第一股」，自日前開始預路演後，已傳出不少投構投資者紛紛欲靠關係，欲獲得多點股份。

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快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

市場上人人都希望投資快手，今日外電報道指快手已吸引約10名基石投資者，當中包括Capital Group、加拿大退休金計劃投資局（CPPIB），阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡淡馬錫，快手預計將為基石投資者預留超過20億美元股份。

一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股【下一頁】

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此外，快手已於周五（22日）結束分析師路演及投資者需求評估，並於下周一（25日）進行管理層路演及開簿。有指快手集資額亦會增至55億至60億美元（約426.3億元至465億港元）。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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