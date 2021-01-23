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【新冠肺炎】世衛：下周評估科興國藥疫苗緊急使用授權

股樓投資 14:40 2021/01/23

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新冠疫情肆虐全球逾一年仍未見好轉，近數月開始有疫苗面世看似有轉機，不過注射後到底有多少副作用成疑，但始終是疫情下的一道曙光。世界衛生組織表示，將於下星期開始，評估是否對中國科興生物和中國國藥集團的新型冠狀病毒疫苗，批出緊急使用授權，亦正審視對阿斯利康在南韓和印度生產的疫苗的緊急使用批准。

微軟創辦人比爾·蓋茨接入首劑疫苗 稱「感覺良好」，見【下一頁】

此外，世衛與輝瑞藥廠簽署協議將向世衛的全球採購疫苗平台COVAX，提無4000萬劑疫苗。

世衛總幹事譚德塞表示，與輝瑞達成協議之後，預計2月開始可以為參與採購平台的中低收入和貧窮國家的民眾，以及醫護人員接種疫苗。

輝瑞行政總裁亦指，會在非牟利的基礎上售賣這批疫苗，預料在首季交付。

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記者：張以正

 

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