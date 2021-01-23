【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....

抽新股無非都是想賺錢，不過好多時一些新股上市後即「走樣」，上市即發盈警的也不少，令投資者賺變蝕。當然也不能一概而論，像去年9月才上市的明源雲（00909）剛發盈警，實為公允價值之間差額造成，而非公司生意蝕錢，若撇除相關影響，公司預期將錄得經調整淨利潤介乎約3.30億至3.9億元，按年增長39.83%至65.25%。

明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江，見【下一頁】

明源雲公布，預計截至2020年12月底止全年股東應佔虧損約6.9億至7.5億元（人民幣，下同）；2019年度股東應佔利潤約2.16億元。

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該虧損主要由於確認優先股的公允價值虧損約人民幣9.89億元，即公司截至2019年12月31日的A系列優先股的賬面值與其截至公司股份於聯交所上市日期的公允價值之間的差額造成，差額已於2020年計入損益內。

若撇除相關影響，公司預期將錄得經調整淨利潤介乎約3.30億至3.9億元，而2019年同期的經調整淨利潤約2.36億元，按年增長39.83%至65.25%。

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事實上，明源雲自上市以來一直受投資者歡迎，亦獲券商看好，其中大和於1月18日發表報告，首予明源雲目標價至55港元。明源雲至今股價已較招股價升逾2.2倍，周五（22日）收報52.85元。

明源雲成立於2003年，主營業務是為房地產產業鏈參與者提供企業級ERP解決方案及SaaS產品。

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記者：張以正