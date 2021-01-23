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【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億

股樓投資 16:06 2021/01/23

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抽新股無非都是想賺錢，不過好多時一些新股上市後即「走樣」，令投資者賺變蝕，所以經常見一些券商會建議投資者認購新股應該首日就沽出，正所謂「錢要袋咗落袋先係自己的」。

明源雲909上市路 闖關A股多次失敗終落戶香江，見【下一頁】

今日有就有隻半新股發盈警，去年9月才上市的明源雲（00909）公布，預計截至2020年12月底止全年股東應佔虧損約6.9億至7.5億元（人民幣，下同）；2019年度股東應佔利潤約2.16億元。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股，見【下一頁】

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該虧損主要由於確認優先股的公允價值虧損約人民幣9.89億元，即公司截至2019年12月31日的A系列優先股的賬面值與其截至公司股份於聯交所上市日期的公允價值之間的差額造成，差額已於2020年計入損益內。

快手最快下周招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

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其實近日仍有大行唱好明源雲，其中大和於1月18日發表報告，首予明源雲目標價至55港元。未知在盈警後會否有所改變呢！明源雲近月股價升幅不少，周五（22日）先升後回，收報52.85元。

明源雲成立於2003年，主營業務是為房地產產業鏈參與者提供企業級ERP解決方案及SaaS產品。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

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