【樓市現象】業主放盤1日減價20萬 即獲同區客「扑搥」買新屯門中心3房單位

近期股樓暢旺，不少資金都流入樓入，更有不少人對心儀物業一見鍾情即買。近日就有業主放盤，結果僅一天旋即獲客人睇中承接。如此快就能下決定，原來該新買家為區內客，由於熟悉該區環境，無需重新適應，而且屋苑鄰近家人，方便照應，加上業主有議價空間，最終獲減價20萬至600萬元即「扑搥」購入。

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祥益地產高級區域經理黃慶德表示，今次的成交單位為6座中層D室，實用面積603呎，三房兩廳兩廁。以實用面積計算呎價為9,950元，屬於市價。

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黃慶德介紹說，新屯門中心屬屯門區內大型屋苑之一，附近盡是休憩公園和各類型康樂設施場地，予人一種恬靜的感覺。分行日前錄得另一宗新屯門中心成交個案。原業主於2011年以約265萬購入，轉手帳面升值逾倍。



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記者：張以正