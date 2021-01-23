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【新股IPO】百度股份擬1股拆80股 冀為來港第二上市做好準備？

股樓投資 22:52 2021/01/23

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快手招股在即，萬眾期待！不過本來盛傳在農曆新年後遞交上市申請的百度，亦突然提前入表，日前市傳百度已經向港交所（00388）遞交第二上市申請，更因而有望與嗶哩嗶哩「撞到正」同期招股。

百度已遞交上市申請 或與嗶哩嗶哩撞期招股，見【下一頁】

百度亦公佈將於3月1日召開特別股東大會，以審議和表決將股份1股拆80股的提案，突然在此期間拆細，難免令人聯想到是為了回港第二上市鋪路。

當然這個想法也不是無原因，因為阿里巴巴在2019年回流香港上市之前，亦曾經將股份1股拆8股，藉以降低香港投資者的入場門檻。

快手擬下周二招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

    點擊圖片放大
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其實百度股價單是過去兩個月已累計升近90%，走勢凌厲，周五收報252.75美元，市值高達6,683億元。如果不拆細的話，以現時超過250美元（約1,950港元）一股計，假設來港上市每手50股，入場費即高達近100萬元。

快手招股即 一文看清下周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務，見【下一頁】

    點擊圖片放大
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另一方面，百度董事會已批准調整美國存託股票(ADS)與拆分後的普通股的兌換比率，把10股ADS代表1股A類普通股，調整為1股ADS代表8股A類普通股。該調整將於今年3月1日生效。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

 

百度（美：BIDU） 港股

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