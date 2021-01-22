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【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」

股樓投資 22:41 2021/01/22

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疫情未見穩定，但資金持續流入樓市，新盤群起出擊，二手市場交投也熾熱非常，多個屋苑交投較上月急升。買家入市速度更快，市場低水盤已買少見少。銀碼不足，但又想進駐港島區的準買家，不妨留意以下放盤，首期最平只需66萬元。

【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕，詳見【下一頁

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以下放盤位於薄扶林道73號俊威閣，物業為單幢設計，於1997年6月入伙，提供48個單位，實用面積由267平方呎至286平方呎。俊威閣最大賣點是鄰近港鐵香港大學站，前往該站只需3分鐘，也鄰近大型購物商場西寶城，購物交通也十分便利。

【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房，詳見【下一頁

放盤位於高層B室，實用面積284平方呎，業主將單位由一房改為開放式間隔，叫價655萬元，叫價為同類型放盤中最平。單位最大賣點，是位於高層，也擁靚裝修，買家購入單位後，不用再額外花錢裝修。

【樓市現象】 投資者大劈25%沽君頤峰三房 換樓客只需考慮片刻 即豪斥近2千萬入市，詳見【下一頁


以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：
 

物業地址:  俊威閣高層B室（物業編號:BX02998496)
實用面積: 284平方呎
間隔: 1房改為開放式
叫價： 655萬元
賣點：
  • 一成首期(66萬)住正香港大學旁
  • 地點優越，3分鐘直達港鐵站
  • 罕有品味靚裝，屬高層優質戶，即買即住
  • 收租自住兩皆宜
  • 同類型放盤最平


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3izqxlM


註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

香港大學 疫情 放盤 二手市場 薄扶林 俊威閣

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