【筍盤推介】 罕有品味靚裝單位喺正港大旁 3分鐘直達港鐵站 樓價只係「6字頭」

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疫情未見穩定，但資金持續流入樓市，新盤群起出擊，二手市場交投也熾熱非常，多個屋苑交投較上月急升。買家入市速度更快，市場低水盤已買少見少。銀碼不足，但又想進駐港島區的準買家，不妨留意以下放盤，首期最平只需66萬元。
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以下放盤位於薄扶林道73號俊威閣，物業為單幢設計，於1997年6月入伙，提供48個單位，實用面積由267平方呎至286平方呎。俊威閣最大賣點是鄰近港鐵香港大學站，前往該站只需3分鐘，也鄰近大型購物商場西寶城，購物交通也十分便利。
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放盤位於高層B室，實用面積284平方呎，業主將單位由一房改為開放式間隔，叫價655萬元，叫價為同類型放盤中最平。單位最大賣點，是位於高層，也擁靚裝修，買家購入單位後，不用再額外花錢裝修。
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以下為單位相片：
放盤詳細資料如下：
|物業地址:
|俊威閣高層B室（物業編號:BX02998496)
|實用面積:
|284平方呎
|間隔:
|1房改為開放式
|叫價：
|655萬元
|賣點：
|
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註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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記者：陳詠妍