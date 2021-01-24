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【快手IPO】快手1024明日招股你準備好未？ 多間券商先為你預留逾千億元孖展額

股樓投資 00:05 2021/01/24

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相信在周二（26日）招股的快手科技（新上市編號：1024）將又為新股市場掀起新一波熱潮，快手將成為打響本港今年大型新股頭炮的新股，多間券商亦不敢怠慢，預留逾千億元孖展額備戰。

快手股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。

快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

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記者：張以正

 

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