【新股IPO】北京昭衍新藥擬下周闖關 計劃集資最多46億

消息指，北京昭衍新藥擬於下周闖訊，計劃集資最多5億至6億美元（約38.7億至46.5億港元）。北京昭衍新藥已於內地上市，今日於上交所公告，表示已獲中證監核准新發行不超過8689.46萬股H股。

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北京昭衍新藥是內地最大的非臨床藥物安全性評價合同研究組織，據2019年的收益計，市場份額達15.5%，同時在全球非臨床藥物安全性評價合同研究組織中排名第三。

根據其初步招股文件顯示，公司於2019年收益按年增56.4%至6.4億元（人民幣，下同），純利增78.2%至1.9億元。截至2020年6月底止收入按年增97.8%至4億元，純利增87.7%至8557.5萬元。

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記者：張以正