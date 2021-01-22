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【大行報告】花旗看好呢隻汽車零件股 調高目標價55%　潛在升幅逾30％

股樓投資 22:33 2021/01/22

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花旗發表報告，指與耐世特（01316）召開投資者電話會議後，管理層對生產復甦步伐、內地訂單及利潤改善態度積極，重申「買入」投資評級，並把目標價由11.1元大幅上調55%，至17.22元。

耐世特股價周五（22日）收報13.02元，跌1.8%，成交額3.3億元，較花旗目標價有約30%的潛在升幅。

報告指，該行考慮到新冠疫情未有進一步影響耐世特在美國的生產，摩洛哥廠房穩步向上，加上對內地市場特別是其客戶吉利、長安及長汽看法正面，把集團2020至22年盈利預測分別升5.5%、14.6%及16.9%，認為短期催化劑包括新訂單強勁以及3月將公布的行業數據或觸發進一步重估。

花旗認為，耐世特現時正積極尋求獲得中國新興電動車品牌及Tesla的訂單，相信耐世特有較強的齒條助力式電動轉向系統（REPS）產品及價格競爭優勢，而電動車品牌也希望令供應商組合更多元化。雖然現時相關層面可見性較低，該行預計，如獲得訂單將為盈利及估值帶來龐大潛在上行空間。

【延伸閱讀】2021年 值得留意的10大收息股 【見下頁

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記者：李兆明

 

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