【業績】新東方中期少賺13%　去年9月起業務開始恢復正軌

▲ 新東方中期少賺13%。

新東方 （09901） 公布，截至11月30日止2021財年第二季業績，期內收入8.88億美元，按年升13.1%；股東應佔利潤為5390萬美元，按年升0.9%。若按照非通用會計準則（Non-GAAP），淨利潤為6914萬美元，按年升21.3%。綜合2021財年上半年，集團收入按年升0.9%，至187.4億美元，純利2.28億美元，按年跌12.9%；Non-GAAP純利2.53億美元，按年跌11.7%。

2021財年第二季度的課後輔導課程及備考課程學生報名人次約為418.3萬，按年上升10.4%。截至2020年11月30日止，學校及學習中心的總數為1518間，與截至2019年11月30日止的1304間相比，增加了214間；與截至2020年8月31日止的1472間相比，增加了46間。截至2020年11月30日止，學校的總數為117間。

新東方在綫虧損擴大，詳見【下一頁】

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，樂見學校和學習中心自2020年9月起逐步重開，秋季學期的業務也開始恢復正軌。隨著國內的疫情穩定和防控有效，大部份城市的業務恢復進度良好，並取得令人鼓舞的業績。第二季度的淨營收符合預期。公司的主要增長動力 — K-12中小學全科課後教育業務的收入按年大幅增長約26%，其中中學業務按年攀升27%，少兒業務按年增長約24%。

出國考試準備以及出國諮詢和游學等業務由於繼續受到海外疫情及旅遊限制影響，在第二季度出國考試準備業務按年下降29%，出國諮詢和遊學業務同比上升6%。

展望未來，俞敏洪認為各個業務處於良好的復蘇過程中，並將在未來幾個季度逐步恢復增長勢頭。

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編輯︰侯景成



