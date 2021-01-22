雲鋒投資以最少3%折讓售阿里健康股份 套現近40億元

阿里健康（00241）的股東雲鋒投資旗下的Innovare配股套現。有關文件顯示，雲鋒基金打算配售1.465億股阿里健康，每股配價介乎26.48元至26.96元，較周五收市價27.8元折讓約3.02%至4.75%，套現38.8億至39.5億元。雲鋒基金有45日禁售期。

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Innovare Tech為阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲所成立的雲鋒基金旗下子公司。在配售前，Innovare Tech持有約8.2%的阿里健康股份。而雲鋒基金現時約持有31.09%的阿里健康股權。

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阿里健康今日升3.9%，收報27.8元，成交14.6億元。阿里健康於周三大升近2成，今日更上試28.6元，創上市新高。



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