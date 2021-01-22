【花生碎缺貨】全港雪糕新地自動「走花生」 花生迷失望了 麥當勞：船期緊張暫未知具體供貨日期

▲ 全港雪糕新地自動「走花生」，花生迷失望了

今日 (22日) 天氣回暖，最適宜食杯雪糕嘆一嘆。不少人愛到連鎖快餐店麥當勞品嚐新地，價錢較平外，不少人也鐘情新地上的香脆花生粒，加添滋味。最近麥當勞與HERSHEY'S朱古力推出聯乘新地甜品系列，本應是一件開心事，但據了解近日全港麥當勞甜品站及分店的花生碎停止來貨至少3天，暫時仍未知返貨日期，雪糕新地變相等於「走花生」。

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最近，有顧客前往購買HERSHEY'S朱古力新地甜品，被店員告知「花生冇貨」，再追問何時返貨時，店員以「未知」來回應。據內部消息指，因船期受阻影響了來自美國的花生碎，所以無法供港來貨。此消息一出，特別是花生愛好大失所望。現時出售的HERSHEY'S朱古力新地甜品，只有雪糕漿和朱古力醬供應。

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麥當勞發言人指，所有來自美國的花生配料因船期緊張，新地系列的花生碎暫時無法供應，具體供貨日期仍未知，但承諾會盡快恢復花生的供應。麥當勞已在餐廳櫃枱、甜品站、自助點餐機和麥當勞App等地方通知顧客。至於要求「走花生」的顧客，能否獲得補償？麥當勞則沒有正面回應。

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撰文 : 陳頌潔