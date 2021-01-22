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【新股IPO】百度已遞交上市申請 或與嗶哩嗶哩撞期招股　

股樓投資 22:17 2021/01/22

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百度已經正式遞交了來港二次上市申請！數日前才有消息指百度計劃在農曆新年後正式遞交上市申請，今日卻有消息指百度已經入表。不過，由於回港第二上市的公司可以秘密入表，在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體信息，所以此前大家都是估估吓。然而，隨着百度已遞表，有內地媒體報道指，百度和嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）很有機會同樣招股，兩公司合共集資最少65億美元（約503.8億港元）。

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之前傳出百度計劃在農曆新年後才入表，冀避免嗶哩嗶哩撞期。如今，相信屆時新股市場定必熱鬧非常。

其實近日百度都動作多多，如日前宣布跟吉利控股共同組建智慧電動汽車公司；同時又有消息指百度正在搭建硬核重度遊戲團隊。然而，在眾多好消息推動下，百度股價升勢持續，均為來港上市贈慶。

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事實上，百度來港上市已非新聞，因為此前早有報道指，百度董事長李彥宏及其他管理層在2020年7月已經會見投資銀行人士，計劃在香港上市，但未知是甚麼原因推遲了有關計劃。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

嗶哩嗶哩（美：BILI） 百度（美：BIDU） 港股

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