德州醫生疑偷取9劑疫苗 率先讓親友使用 辯方律師：「只是擔心過期」

根據外媒報道，一名於美國德州公共衛生部門工作的醫生涉嫌偷走9劑新冠疫苗，企圖偷走疫苗讓親友使用，現時被面臨當地檢察部門起訴。檢察部門指控他企圖偷走疫苗讓親友使用。

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據知該醫生的名字為戈卡爾（Dr. Hasan Gokal），於德州哈里斯郡（Harris County）公共衛生部門工作，被指派到疫苗接種站工作時，懷疑趁機偷走9劑新冠疫苗，在一周後被同事舉報，結果被立刻解僱，同時被當地檢察部門起訴。

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負責案件的檢察官表示戈卡爾濫用職權，企圖偷走新冠疫苗讓親友優先接種，明言會對他追究法律責任。戈卡爾現被控盜竊罪，若罪成最高可判處一年監禁及罰款4000美元（約），不過戈卡爾的辯護律師則指，當事人偷走疫苗只是擔心疫苗即將過期，所以打算於過期前將它們用掉，避免出現健康安全事故。

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責任編輯：翁嘉陽