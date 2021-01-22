【網絡詐騙】黑客瞄準新冠肺炎疫苗商機　假冒疫苗公司網上兜售假貨

▲ 近日有詐騙研究公司踢爆，有不法份子就藉著疫苗商機，假冒疫苗公司在網上銷售仍未正式面世的疫苗，呼籲民眾及各國醫療機構小心陷阱。

新冠肺炎疫情持續，疫苗接種成為防疫關鍵。近日有詐騙研究公司踢爆，有不法份子就藉著疫苗商機，假冒疫苗公司在網上銷售仍未正式面世的疫苗，呼籲民眾及各國醫療機構小心陷阱。

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據防止網絡詐騙研究公司Bolster指，在2020年期間共有超過12,490個與疫苗、新冠肺炎相關的域名被註冊，特別在去年3月世界衛生組織確認新冠肺炎為全球大流行疫情之後，域名大量增加，而其中近一半的網站都是網路犯罪分子申請。

近日Bolster更發現，新冠疫苗的騙局已在網上出現。近日有一個網站自稱出售已經由中國批准的Sinovac疫苗，更是「全球第一款為消費者而設的疫苗」，甚至標榜免運費。惟這款疫苗目前仍處於第三階段的試驗，根本並未獲得批准。

Bolster指出，這個網站網域名稱註冊在巴拿馬，並且隱藏了域名擁有人。而且網域註冊資料中的公司地址和電話是由其他企業所共有，其中甚至還包含洗車服務與人才管理公司。最值得注意的是，這網站標榜免運費，惟Sinovac疫苗需保存在攝氏2至8度的冷藏環境中才能保持效用，必然需要用上昂貴的專業輸送箱。因此Bolster確定，這並不是一個真正的疫苗網站。

Bolster呼籲，民眾不要在網路上購買疫苗，應從政府與官方衛生機構獲疫苗資訊。若需要注射疫苗，也請直接聯繫當地的衛生機構。

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責任編輯：曾曉汶