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【配股潮】雲鋒基金減持阿里健康1.465億股套現38.8億 持股降至30%

股市 18:08 2021/01/28

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【配股潮】雲鋒投資折讓3%至4.8%配售阿里健康　套現40億元

阿里健康 （00241） 股東雲鋒投資旗下的Innovare配股套現，早前據銷售文件顯示，雲鋒基金擬配售1.465億股阿里健康，每股配售價26.48至26.96元，較上周五收市價27.8元，折讓約3.02%至4.75%，套現38.8億至39.5億元。雲鋒基金有45日禁售期。

根據聯交所股權披露最新資料，Innovare在周一（25日）在場內減持1.465億股，平均價為26.48元，共涉資38.8億元。

Innovare Tech為阿里巴巴  （09988）  創始人馬雲成立的雲鋒基金旗下子公司。雲鋒基金原本持有阿里健康41.83億股，約31.08%股權，減持後持股降至40.36億股，持股比例為30%。

阿里健康上周五創新高，曾見28.6元，今日收報24.5元，跌6.8%，成交10.3億元。阿里健康本周以來已累跌12%。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【阿里巴巴】大和首評阿里健康京東健康　兩理由首選阿里健康

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相關文章：【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升

 

編輯：陳韻妍

港股 馬雲 阿里健康（00241） 配售 配股 阿里巴巴－SW（09988）

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