【配股潮】阿里健康升逾3%　雲鋒基金減持阿里健康持股降至30%

▲ 【配股潮】雲鋒投資折讓3%至4.8%配售阿里健康 套現40億元

阿里健康 （00241） 股東雲鋒投資旗下的Innovare配股套現，早前據銷售文件顯示，雲鋒基金擬配售1.465億股阿里健康，每股配售價26.48至26.96元，較上周五收市價27.8元，折讓約3.02%至4.75%，套現38.8億至39.5億元。雲鋒基金有45日禁售期。

阿里健康股價今早反彈，最新報25.25元，升3%，成交額2.5億元。阿里健康上周五創新高，曾見28.6元。

根據聯交所股權披露最新資料，Innovare在周一（25日）在場內減持1.465億股，平均價為26.48元，共涉資38.8億元。

Innovare Tech為阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲成立的雲鋒基金旗下子公司。雲鋒基金原本持有阿里健康41.83億股，約31.08%股權，減持後持股降至40.36億股，持股比例為30%。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【阿里巴巴】大和首評阿里健康京東健康 兩理由首選阿里健康

相關文章：【大行報告】大摩：阿里健康可借母企資源拓供應及服務商網絡 調高目標價兩成看26元

相關文章：【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面 阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升

編輯：陳韻妍