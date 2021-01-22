【網民熱話】網民買淘寶中伏　淘床墊仲薄過張被

疫情下不少市民都喜歡網購，但網上不能看到實物，有時候買回來難免會出現貨不對版的情況。有網民在Facebook 群組分享，稱原本打算在淘寶購買床墊，不料收到是張「薄薄的海綿」，令事主大為不滿，叫其他網民避免「中伏」。有網民就笑言仲薄過張被，亦有網民認為事主都有責任在買之前看清楚評價。

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事主在淘寶以129元人民幣購入一張「乳膠抗壓棉床墊」，收到後發現貨不對版，原本圖片中所示厚厚的床墊，實物卻比它薄十倍。事主續向淘寶店的客服投訴，但該客服卻告訴他床墊只有一個厚度，如不滿意可以退貨。但事主由於身在香港，若把床墊寄回內地就需要負擔昂貴的運費，事主再向客服質問：「運費你補我嗎？」但客服就再沒有回覆。

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事主在Facebook 群組分享後引來不少網民回應，有網民就笑言仲薄過張被，「得一片這麼薄，走去淘寶客服投訴加差評啦」、「差太遠吧。」、「與我淘過數十元的防水床墊差不多厚。」

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亦有網民認為事主原本都有責任看清評價「本身已經有很多評價就圖文不符、太薄。」、「買之前記得看評價。」、「你選了一間冒牌店，當然中伏，我買過一張正版，好厚架喎。」、「淘東西一睇銷量，二睇評價是最基本，怎麼可以只是看圖片。」、「買淘寶最重要是看差評。」

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責任編輯：黃苑筠