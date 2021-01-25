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【公關大娜移@iM網欄】慵懶、孤獨感坐大 「阿姨我不想努力了」 

名人薈萃 08:00 2021/01/25

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台灣天后蕭亞軒素有「小鮮肉收割機」的美譽，凡交新男友定必比上一任年輕，現在進行式的黃皓，不但樣貌俊美，而且海歸多金，更重要的是小她16歲。42歲的蕭天后一早躋身人生勝利組，網路小男生們將她奉為「阿姨我不想努力了」的頂層級別，出產最好吃的軟飯也。

「Auntie, I don’t want to work hard anymore 」指男人被年長女士包養，源起內地，在寶島發揚光大。因為富太太圈早前爆發「跳舞群組」，這個「梗」開始流傳於香港的街頭巷尾，聽聞男舞伴多屬歐洲入口的小鮮肉，二人舞姿抖動、耳鬢廝磨之間，一併也把病毒傳遞上了。跳舞原是為了尋樂，結果弄得上流界風聲鶴唳。

女的被包養、男人吃軟飯，亙古有之，稀鬆平常。只是為何現今世代會以「不想努力」為榮，向全世界宣告：只想攤大手板等阿姨送iPhone 12和名牌包。做健身教練的朋友分析，時下年輕人陽剛不足，少做運動練腎氣，以致雄性激素稀缺，陰柔過度。生活又有父母祖輩兩座靠山，根本毋需獵殺搵食，已有安樂茶飯。

這股「不想努力」的慵懶風潮，派生了不少新興職業。總是走在最前的日本，除了租女友、大叔、陪睡師外，近期租用「什麼也不做的人」亦很火爆。森本祥司這位人夫，Twitter粉絲量12萬，以「出租自己」打響名堂，專門陪人去做害怕的事和地方，例如陪伴搞離婚或上鬼屋歷險等，據報每日亦接到逾十宗的委托，收入足以一家三口維生。

「美眉」賺錢更加易，網上視訊吹水聊天、展示小才藝、唱幾首走音歌，每月已可穩袋六位數賞金。這些都拜日益壯大的單身族群所賜，獨食、獨住、獨遊、獨樂蔚然成風，孤獨經濟大行其道。除了單身公寓、一人火鍋、迷你K房、單人婚照，還有手遊、直播、網購，也是kill time的指定動作。

逾七成受訪內地職場人士指每月排解孤獨的消費，由一至五千元人民幣不等，部分更不吝月斥萬金。社會學家預計，「超級單身社會」不只限於日本，將主導全球國家的未來局面， 「一人獨居、兩眼惺忪、三餐外賣、四季淘寶、五穀不分」的單身狗已一躍成為重要族群，了解他們的所思、所想、所需，往往引發無窮商機。

「阿姨我不想努力了」的網絡小鮮肉曬與阿姨的合照

「阿姨我不想努力了.COM」交友APP相當具有噱頭

小男生們都懷有「我不想努力了」的夢想

一蘭拉麵將孤獨精神發揮極致

迷你K房全國風行

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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