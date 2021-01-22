【新聞有價】澳洲要求向新聞業「課金」 Facebook、Google強硬回應

澳洲政府早前提出草案，要求Facebook和Google 等平台向當地媒體支付新聞內容費用，以保護該國的新聞業。谷歌周五 (22 日)回應指，如果澳洲政府真的通過該項法律，將停止澳洲的Google搜索引擎服務。現時當局仍就該法令展開討論，如法案最終通過，社交平台必須與當地新聞業協商，決定平台顯示新聞內容的費用。如他們無法達成協議，則由政府的仲裁員決定支付金額。

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Google澳洲和紐西蘭董事總經理Mel Silva表示，如果當局立法，將難以控制財務和運營風險，屆時公司只能停止澳洲的Google搜索服務。Facebook則表示，如當局通過法案，將會限制澳洲新聞媒體和民眾在該平台分享新聞。美國政府本周亦建議澳洲當局廢除該法令，將將其改為自願性命令。

澳洲自2018年起討論有關法規，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）回應指，澳洲有權制定在這塊土地上的行事準則，指想和澳洲合作的人會受到歡迎，但我們對威脅不予理會。

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