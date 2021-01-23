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【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 二 「冷」、「室溫」、「燗」

名人薈萃 08:01 2021/01/23

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不同溫度飲用的清酒其實有專門的稱號，不只是冷酒及熱酒之分，就好像食牛扒一樣，有分六成熟、七成熟、甚至全熟。清酒會隨着溫度改變了原有的香氣，而且不同種類清酒的質地及風味也有合適的飲用溫度，事不宜遲我今天就來探討這個話題。

首先以特定溫度飲用清酒的專門稱號有分三大種類，而且每個種類的分支也有專門術語。三大個種類分別為「冷」、「室溫」及「燗」，「燗」一詞對很多人來說可能是一個新字，其實「燗」是代表溫及熱的意思。首先「冷」酒有三個分支的術語，分別為「雪冷」、「花冷」及「涼冷」，依次序其飲用溫度為5度、10度及15度，簡單來說剛從雪櫃取出的清酒應該是介乎「花冷」及「涼冷」的飲用溫度。至於室溫則沒有特定的術語，通常室溫的標準是指20度至25度，一般把清酒放置在沒有陽光折射的地方下就可直接飲用，適合室溫飲用多是本釀造酒和純米酒。「燗」酒對比其他就較為複雜，一共有六個不同的專門術語來代表六個溫度的層次，從30度開始，每一個層次往上疊加5度，依照次序來說第一個層次是30度的「日向燗」，飲用溫度比室溫高一點，往上疊加5度就是35度的「人肌燗」，即是說跟人體的溫度差不多的意思，之後就是40度的「溫燗」，如此類推分別有45度的「上燗」和50度的「熱燗」，但清酒的飲用溫度到了55度至60度已是極限，不能再加溫，不然就會破壞了整枝清酒，而55度至60度的飲用溫度稱為「飛切燗」。

今篇我先分享以上有關溫熱清酒的小知識，其實還有很多資訊的，下一篇我再分享什麼清酒適合什麼的飲用溫度！最後也向大家介紹兩枝清酒，這些清酒不但可以冷飲同時也可以暖飲，分別有華姬櫻群青系列的喉ごし系 本醸造和癒し系 純米酒。群青系列是為了支持年輕杜氏的作品，兩枝清酒各有特色，本醸造口感清爽，就好像能夠清爽喉嚨一樣，非常適合搭配刺身來享用，簡直是必備之品，其實冷飲已經很好了，但我還是建議溫燗即以40度來享用更完美！至於另外一款是純米酒，這款清酒具有米的柔和香氣與豐富層次的味道，酒藏建議作為餐前酒從涼冷開始到溫燗享用，不同溫度各有特色！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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