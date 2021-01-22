【牛津疫苗】南非購買疫苗價格 貴歐盟國家近1倍半

▲ 南非訂購牛津疫苗的價格高出歐盟大部分國家接近1倍半。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國爭相搶購新冠疫苗。世衛組織（WHO）總幹事譚德塞曾批評新冠疫苗分配不均的情況，全球出現災難性道德淪喪。南非更指該國訂購牛津疫苗的價格達每劑5.25美元（約41港元），價格較大部分歐盟國家訂購牛津疫苗貴接近1倍半。

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牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，於英國等地相繼獲批。印度血清研究所（SII）是牛津疫苗生産商，南非已向SII訂購最少150萬劑疫苗，料於本月及下月可交付。

南非衛生部證實，南非是以每劑5.25美元的價格訂購牛津疫苗。根據比利時部長於社交媒體Twitter上公布的消息，歐盟成員國是以每劑2.16美元（約16.8港元）的價格訂購牛津疫苗。按上述價格，南非訂購疫苗的價格高出歐盟大部分國家接近1倍半。

南非衛生部副總幹事皮萊（Anban Pillay）向當地媒體表示，由於其餘國家為疫苗研發工作進行投資，因此可以較低價格訂購疫苗。

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路透社早前報道，SII將以每劑3美元（約23.4港元）的價格，向非洲聯盟（African Union）提供1億劑疫苗。

阿斯利康法國分公司去年11月曾向法新社表示，該公司將設定每劑2.5歐元（約23.6港元）為牛津疫苗價格上限。該公司強調，希望可為廣泛人群提供疫苗，並且盡可能確保以公平形式分配。

南非政府的目標是為全國約三分之二人口接種疫苗，即要有約4,000萬人口接種疫苗，才有望於今年底前達到群體免疫。

責任編輯：鄭錦玲