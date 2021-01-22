【PS5】PlayStation5於1月29日推新一輪預購　僅限香港PlayStationPlus用戶參與

▲ layStation香港最宣布，將於1月29日開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」。

索尼Sony宣布推出的新世代遊戲主機PlayStation5供不應求。PlayStation香港最宣布，將於1月29日開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」給香港的PlayStationPlus會員參加，詳情將於稍後公布。

據估計，今次很可能與上一輪抽籤經驗一樣，在官網輸入PSN進行抽籤及選擇PlayStaion Platinum Shop的地點，公布結果後便會發短訊到中籤者的手機，提示到PlayStaion Platinum Shop取機。

Sony據報在年底準備增加庫存，台積電、日月光正準備提供產能支持，AMD已獲得台積電更多7nm工藝產能支持，用於代工PS5所需的處理器。

早前有報道指，Sony原先預計在2021年3月之前出貨500至600萬部PS5，但由於需求熱烈，Sony將明年3月前的出貨計劃增加至1000萬部。

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編輯︰侯景成