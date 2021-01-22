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【PS5】PlayStation5於1月29日推新一輪預購　僅限香港PlayStationPlus用戶參與

股市 19:40 2021/01/22

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layStation香港最宣布，將於1月29日開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」。

索尼Sony宣布推出的新世代遊戲主機PlayStation5供不應求。PlayStation香港最宣布，將於1月29日開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」給香港的PlayStationPlus會員參加，詳情將於稍後公布。

據估計，今次很可能與上一輪抽籤經驗一樣，在官網輸入PSN進行抽籤及選擇PlayStaion Platinum Shop的地點，公布結果後便會發短訊到中籤者的手機，提示到PlayStaion Platinum Shop取機。

Sony據報在年底準備增加庫存，台積電、日月光正準備提供產能支持，AMD已獲得台積電更多7nm工藝產能支持，用於代工PS5所需的處理器。

早前有報道指，Sony原先預計在2021年3月之前出貨500至600萬部PS5，但由於需求熱烈，Sony將明年3月前的出貨計劃增加至1000萬部。

相關文章︰【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）

【PS5斷貨】PS5首四周賣340萬部 台積電增產能、明年產量或達1800萬部

編輯︰侯景成

遊戲 香港 處理器 Sony AMD PlayStation

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