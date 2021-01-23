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【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務

股樓投資 21:55 2021/01/23

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下周新股好不熱鬧，焦點當然落在重磅股快手科技身上，不過除了快手，市傳還有最少5新股將於下星期內招股，且先在為大家逐一介紹，好讓大家在招股前做足準備。

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一. 諾輝健康

諾輝健康成立於2015年，專注高發癌症居家早期篩查和基因檢測服務，目前已推出針對腸癌、宮頸癌、胃癌等疾病的產品，公司願景是通過篩查及早期檢測實現癌症的預防與治愈。截至去年6月底，公司虧損擴大至5.5億元人民幣，主要由於優先股的公允價值變動虧損。

集資額：約3億美元（約23.4億港元）

保薦人：高盛及瑞銀

招股日期：料1月25日（星期一）

二. 貝康醫療

貝康醫療主要從事生殖領域醫療器械，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。去年首6個月收入按年增20%至3216.5萬元人民幣；期內虧損約8.1億元人民幣，去年同期虧損為2.24億元人民幣。

集資額：最多2.5億美元（約19.5億港元）

保薦人：中信證券

招股日期：料1月25日（星期一）

三. 快手科技

快手（新上市編號：01024）有望成為「短視頻第一股」，去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘；平均月活躍用戶則達到7.69億。上市前投資者包括騰訊（00700）、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

集資額：383.5億元至420億元

招股價：105元至115元

每手股數：100股

入場費：11615.8元

保薦人：摩根士丹利、美林及華興資本

招股日期：1月26日（星期二）

四. 微創心通

心臟瓣膜疾病領域醫療器械公司微創心通亦進入最後直路，據悉日前已經進行上市預演，除母企微創醫療外，GIC、高瓴資本、清池資本、華泰證券以及海通基金等資本均有持股。

集資額：預計集資3億美元（約23.4億港元）

保薦人：摩根大通、花旗以及中金

招股日期：料1月26日（星期二）

五. 健倍苗苗

健倍苗苗是由雅各臣旗下分拆出來的醫療保健品公司，日前已通過上市聆訊，公司主要銷售消費者醫療保健品以及品牌，產品的據點主要分布在大中華、東南亞以及其他選定國家。根據市場調查報告顯示，按收益計算，公司於香港經營非處方品牌藥及重要的運營商中排名第四。

保薦人：中國銀河

招股日期：料1月26日（星期二）

六. 賽生醫藥

賽生藥業是一家美國加州的醫藥研發公司，於1992年已在納斯達克交易所上市，於2017年，由德福資本、中銀集團、鼎輝投資、上達資本以及Boying Investment組成的財團，當年以6.07億美元價格私有化。

集資額：集資5億美元（約39億港元）

保薦人：摩根士丹利、中金、瑞信

招股日期：料1月28日（星期四）

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

港股
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