  • 19°C
香港時間 : 2021123日 (六) 22:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】快手招股即 一文看清下周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務

股樓投資 21:55 2021/01/23

分享：

下周新股好不熱鬧，焦點當然落在重磅股快手科技身上，不過除了快手，市傳還有最少5新股將於下星期內招股，且先在為大家逐一介紹，好讓大家在招股前做足準備。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

一. 諾輝健康

中國癌症早期篩查產品製造商諾輝健康據報最快於下周起招股，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

集資額：約3億美元（約23.4億港元）

保薦人：高盛及瑞銀

招股日期：料1月25日（星期一）

二. 貝康醫療

貝康醫療主要從事生殖領域醫療器械，主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒。去年首6個月收入按年增20%至3216.5萬元人民幣；期內虧損約8.1億元，去年同期虧損為2.24億元。

集資額：最多2.5億美元（約19.5億港元）

保薦人：中信證券

招股日期：料1月25日（星期一）

三. 快手科技

快手已經陸續進行上市預路演，市傳其最快於下周二（26日）招股，預計集資50億美元（折合約390億港元），多間券商亦一早為其預留充足孖展，並容許客戶認購時最高可借九成半的金額，綜合多家券商，目前合共為快手預留1450億元孖展。

集資額：55億至60億美元(約426.3億至465億港元)

保薦人：摩根士丹利、美林及華興資本

入場費：約4650元

招股日期：料1月26日（星期二）

四. 微創心通

心臟瓣膜疾病領域醫療器械公司微創心通亦進入最後直路，據悉日前已經進行上市預演，除母企微創醫療外，GIC、高瓴資本、清池資本、華泰證券以及海通基金等資本均有持股。

集資額：預計籌資3億美元（約23.4億港元）

保薦人：摩根大通、花旗以及中金

招股日期：料1月26日（星期二）

五. 健倍苗苗

健倍苗苗是由雅各臣旗下分拆出來的醫療保健品公司，日前已通過上市聆訊，公司主要銷售消費者醫療保健品以及品牌，產品的據點主要分布在大中華、東南亞以及其他選定國家。根據市場調查報告顯示，按收益計算，公司於香港經營非處方品牌藥及重要的運營商中排名第四。

保薦人：中國銀河

招股日期：料1月26日（星期二）

六. 賽生醫藥

賽生藥業是一家美國加州的醫藥研發公司，於1992年已在納斯達克交易所上市，於2017年，由德福資本、中銀集團、鼎輝投資、上達資本以及Boying Investment組成的財團，當年以6.07億美元價格私有化。

集資額：集資5億美元（約39億港元）

保薦人：摩根士丹利、中金、瑞信

招股日期：招股日期：料1月28日（星期四）

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股

下一篇文章

【樓市現象】業主放盤1日減價20萬 即獲同區客「扑搥」買新屯門中心3房單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【職場熱話】見工疑變被套料　主管一句說話激嬲求職者　網民：嘥時間不特止，比假希望嗰度衰！
【職場熱話】見工疑變被套料　主管一句說話激嬲求職者　網民：嘥時間不特止，比假希望嗰度衰！
【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕
【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」
【樓市熱話】去年10月購入柏傲莊 驚見失業率創十年新高 擔心「上不到會」網友：「 準備撻訂！」