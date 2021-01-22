馬鞍山SILVERSANDS價單登場　信置：健康開心價推售　首批折實價586萬起

農曆新年未到，發展商已加快推盤。信置（00083）旗下馬鞍山SILVERSANDS，公布首張價單，涉及50伙單位，以最高總折扣率計，SILVERSANDS折實價由586.31萬元起，至最貴1,039.94萬元，折實呎價則約18,889至20,802元。信和置業營業部集團聯席董事田兆源坦言， SILVERSANDS首張價單以「健康開心價」推出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，SILVERSANDS首張價單開價貼市，折實平均呎價約19,888元，而且主要提供一房及兩房單位，是市場最搶手的戶型，又說首批單位價錢大部份屬一千萬元以內，可承造高成數按揭，預計首批單位可即日沽清。

美聯物業住宅部行政總裁布少明說，SILVERSANDS首批單位定價極具競爭力，折實入場費低於600萬元，相信項目銷售情況理想，吸引不少年青買家捧場，又預計項目落成後，呎租可達約40元水平，回報率約3厘。

資料顯示，SILVERSANDS位於烏溪沙海星灣旁，建有160伙單位，標準戶佔126伙，特色戶則佔34伙，設一房至四房間隔，大部份單位向東南方。

SILVERSANDS首張價單細節

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