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Elon Musk計劃捐出1億美元 鼓勵開發「控制氣候」技術 下周將公佈細節

環球政經 19:30 2021/01/22

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特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克（Elon Musk）一向致力開發科技產業，更憑著多項發展成為全球首富。最近他宣佈，計劃捐出1億美元（約7.8億港元），給能找到「最佳碳捕集（best carbon capture）」技術的人，鼓勵開發這項對氣候控制有重大關係的技術。有關消息周四（21日）於他的Twitter公布，並指未來一周將會公布細節。

Tesla被要求收回15.8萬輛Model S及X  觸控螢幕故障 或構成行車危險:【下一頁

碳捕集技術是一種有可能控制氣候變化的技術，但目前有關技術進展甚微，而且重點落在減少排放，而非在空氣中除碳，與科研界別的終極目標相距甚遠。

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal:【下一頁

國際能源機構（IEA）去年指，若要實現淨零排放目標，必須在碳捕集技術獲得突破。美國總統拜登已承諾，將會加快碳捕集技術的發展，作為應對氣候變化計劃的一部分，今次馬斯克的1億美元獎金，相信都對此技術的研發人員有鼓舞性作用。

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責任編輯：翁嘉陽

馬斯克 Tesla Signal Twitter

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