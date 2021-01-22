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【教育股業績】新東方在綫中期經調整虧損擴大至6.6億元人幣　毛利率大降33.3個百分點

股市 19:22 2021/01/22

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新東方在綫總付費學生人次增長62.5%至214萬人。

早前已發盈警的新東方在綫 （01797） 公布，截至去年11月止6個月中期業績，上半年經調整虧損為6.6億元（人民幣，下同），虧損較前一年度同期大幅擴大。若按照國際財務報告準則，淨虧損5.1億元，虧損亦大增。

集團總營收增加19.2%至6.8億元，其中K-12教育分部的總營收同幅增加162.9%。期內毛利大減51.7%至1.5億元；毛利率亦由33.3個百分點至22.6%，主要由於公司K-12分部的強勁發展所致。

中國東方教育早前配股套逾7億元【下一頁】

在大學教育領域，總營收減少19.1%至2.9億元，主要由於對大學教育領域的主要產品綫進行調整及提升，及自疫情爆發以來取消若干國內或海外考試及施加旅行限制而產生的延長效應所致。在K-12教育領域，總營收增加162.9%至3.4億元，主要由於新東方在綫的K-12課程及東方優播課程的加速擴展所致。

至於學前教育領域，總營收減少79.3%至440萬元，因優化及提升多納學英語應用程序以及終止多納在綫課堂的直播英語課程所致。

睿見教育向學生退回住宿費【下一頁】

新東方在綫總付費學生人次增長62.5%至214萬人。K-12教育分部的付費學生人次增加143.4%至183.8萬人。其中，新東方在綫K-12大班課程的付費學生人次增加134.4%；東方優播課程的付費學生人次增加170.3%。截至2020年11月30日，東方優播已進入中國26個省的271個城市，其中99個為新城市。

相關文章：【業績】中信銀行去年多賺2%　收入增3.8%

 

編輯：陳韻妍

港股 教育股 大學 大學教育 營收 新東方在綫（01797）

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