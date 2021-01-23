【農曆新年】北角匯《貓．美術館》香港站延長　增設新春打卡位及禮品

▲ 北角匯《貓．美術館》香港站延長開放日期至2月28日，並增設一系列香港站獨家的新春打卡位。（北角匯提供圖片）

因應農曆新年將至，北角匯《貓．美術館》香港站延長開放日期至2月28日，並增設一系列香港站獨家的新春打卡位，亦有賀年及情人節新品換領。

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「貓．美術館」內的貓咪已換上東洋賀年裝，讓美術館充滿喜氣洋洋的新春節慶氣氛。漫步《貓視覺畫廊》中，有喵作中最具新春特色的作品：《貓門神 富》及《貓門神 福》。

北角匯亦加推一系列全新《貓．美術館》限量紀念品換領，包括香港站獨家的限量版喵作揮春、喵作大全撲克牌、520片《戴珍珠耳環的少女貓》拼圖等，成為The Point by SHKP會員後即可憑指定積分及消費換領。

當然還有新品換領，到訪各打卡位，找出藏於各處的遊戲E-stamp「QR Code」，掃一掃「喵Code」即可獲得「躲喵喵」電子印章一枚，集齊4枚印章即可免費獲贈獨家限定「貓‧美術館」香港站獨家限定喵作揮春及明信片禮品各一套。

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責任編輯：朱悅瀅