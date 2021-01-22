有意角逐下屆總統？ 蓬佩奧帖文Twitter倒數美國2024年大選

前國務卿蓬佩奧於當地時間周四（21日）於社交網Twitter發帖文，寫上「1,384日」，時間剛好到2024年美國總統選舉的日數，不少美媒推測，蓬佩奧或有意參選，角逐下屆美國總統。

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他曾於任期尾聲高調展現參選的意欲，且多次於Twitter展示任內的功績，同時建立個人Twitter帳號，逾92萬人追蹤；並於本周一（18日）指，離任後仍會以「美國優先」奮鬥，預告未來將會有更多工作，適時於個人帳戶和大眾分享。

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責任編輯：潘曉豐