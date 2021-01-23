【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%

▲ 據華德士（Robert Walters）最新發表的《薪酬調查2021》報告顯示，在當前環境下，只有40%的專業人員預計在2021年獲得加薪。

經歷近一整年新冠肺炎對各行業持續帶來的衝擊，不少上班族仍然關心在新一年的薪酬調整情況。據華德士（Robert Walters）最新發表的《薪酬調查2021》報告顯示，在當前環境下，只有40%的專業人員預計在2021年獲得加薪。

盡管去年整體市場的業務環境面臨挑戰，調查又顯示，因應公司及個人績效表現，在2021年，將有62%的經理級人員，以及57%董事級以上的高管可能會獲得花紅獎金。

另由於疫情令新興行業、IT人才的需求增加，調查顯示首三位最受歡迎的IT人才分別為：手機軟件開發者（Mobile Developer, Software）、網絡工程師（Network Engineer/Architect）、及數據架構師（Data Architect）。所以報告亦建議，本港人才應該專注於提高技術能力，尤其是初級水平。

數碼支付發展盛 技術人才吃香

對於近年本港的電子商務、數碼支付平台發展愈趨蓬勃，華德士大中華區董事總經理梅德基表示，在這些範疇方面的技術人才的招聘趨勢亦有隨之上升。而據其薪酬調查亦反映，有關技術人才在轉換工作時，可以期望獲得10至15%薪金增長，而其他行業則保持不變。

他重點提到，不同行業、組織在去年進一步數碼轉型，重點擴展電子商務，當中有不少金融機構、電子商務公司等都聚焦利用大數據分析，來幫助促進業務，創造商機。可見大數據分析是去年下半年的趨勢，亦將持續帶來就業機會。

【5G發展帶動】港就業市場將帶來更多新崗位 渴求金融科技電商人才

【2021科技展望】4大科技趨勢搶攻2021 專家：5G與量子運算技術看俏

IT應用開發 月薪1.7萬起

該薪酬調查顯示，職位屬於合約制的IT應用開發和基礎架構數據分析，擁有0至3年經驗的專業人員，在2021年的月薪可達到1.7萬至3萬元，較2020年的1.9萬至3.5萬元，稍有下跌。而擁有3至10年經驗，在2021年的月薪可達3萬至7萬元；10年以上則可達7.5萬至8.5萬元。

此外，由於大灣區着力創科發展，正邁向「大灣區矽谷」，例如不少深圳及廣州公司都擁有自己的技術和研發實力。加上中港兩地亦正為跨境在大灣區工作，增加更多具吸引力的招聘條件等，他認為這趨勢將會持續一段較長時間，未來亦將有更多科技公司在深、廣兩地設立總部，並且會有更多投資；估計此趨勢，亦有望持續為創科人才帶來不同工作機會。

【財政預算案2021】會計師公會料赤字高達3480億 歷來最大規模

記者：張寶燕