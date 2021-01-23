  • 19°C
香港時間 : 2021123日 (六) 09:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021薪酬調查】報告：僅4成專業人員獲加薪　技術人才薪金增長有望達15%

科技 09:00 2021/01/23

分享：

據華德士（Robert Walters）最新發表的《薪酬調查2021》報告顯示，在當前環境下，只有40%的專業人員預計在2021年獲得加薪。

經歷近一整年新冠肺炎對各行業持續帶來的衝擊，不少上班族仍然關心在新一年的薪酬調整情況。據華德士（Robert Walters）最新發表的《薪酬調查2021》報告顯示，在當前環境下，只有40%的專業人員預計在2021年獲得加薪。

盡管去年整體市場的業務環境面臨挑戰，調查又顯示，因應公司及個人績效表現，在2021年，將有62%的經理級人員，以及57%董事級以上的高管可能會獲得花紅獎金。

另由於疫情令新興行業、IT人才的需求增加，調查顯示首三位最受歡迎的IT人才分別為：手機軟件開發者（Mobile Developer, Software）、網絡工程師（Network Engineer/Architect）、及數據架構師（Data Architect）。所以報告亦建議，本港人才應該專注於提高技術能力，尤其是初級水平。

數碼支付發展盛 技術人才吃香

對於近年本港的電子商務、數碼支付平台發展愈趨蓬勃，華德士大中華區董事總經理梅德基表示，在這些範疇方面的技術人才的招聘趨勢亦有隨之上升。而據其薪酬調查亦反映，有關技術人才在轉換工作時，可以期望獲得10至15%薪金增長，而其他行業則保持不變。

他重點提到，不同行業、組織在去年進一步數碼轉型，重點擴展電子商務，當中有不少金融機構、電子商務公司等都聚焦利用大數據分析，來幫助促進業務，創造商機。可見大數據分析是去年下半年的趨勢，亦將持續帶來就業機會。

【5G發展帶動】港就業市場將帶來更多新崗位　渴求金融科技電商人才

【2021科技展望】4大科技趨勢搶攻2021　專家：5G與量子運算技術看俏

IT應用開發 月薪1.7萬起

該薪酬調查顯示，職位屬於合約制的IT應用開發和基礎架構數據分析，擁有0至3年經驗的專業人員，在2021年的月薪可達到1.7萬至3萬元，較2020年的1.9萬至3.5萬元，稍有下跌。而擁有3至10年經驗，在2021年的月薪可達3萬至7萬元；10年以上則可達7.5萬至8.5萬元。

此外，由於大灣區着力創科發展，正邁向「大灣區矽谷」，例如不少深圳及廣州公司都擁有自己的技術和研發實力。加上中港兩地亦正為跨境在大灣區工作，增加更多具吸引力的招聘條件等，他認為這趨勢將會持續一段較長時間，未來亦將有更多科技公司在深、廣兩地設立總部，並且會有更多投資；估計此趨勢，亦有望持續為創科人才帶來不同工作機會。

【財政預算案2021】會計師公會料赤字高達3480億　歷來最大規模

記者：張寶燕

相關文章

德美研究人員分析科技界富豪Twitter帖文　拆解菁英世界觀
2021/01/22
德美研究人員分析科技界富豪Twitter帖文　拆解菁英世界觀
【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕
2021/01/22
【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕
【新聞付費】Google不滿澳洲推動新聞付費　威脅停用搜尋服務
2021/01/22
【新聞付費】Google不滿澳洲推動新聞付費　威脅停用搜尋服務
【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛
2021/01/22
【半導體缺貨】環球車用晶片短缺　分析師：Honda銷量將減30萬輛
軟件 金融機構 就業 疫情 數碼轉型 花紅 合約制 工程 網絡工程師 大灣區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新聞付費】Google不滿澳洲推動新聞付費　威脅停用搜尋服務
【新聞付費】Google不滿澳洲推動新聞付費　威脅停用搜尋服務
iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值
iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值
蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？
蘋果iOS 15 支援名單曝光　最暢銷 iPhone將被淘汰？
【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場
【榮耀新機】脫離華為後首款產品　榮耀旗艦手機V40正式登場
Windows 10更新現Bug！或令電腦無限重啟
Windows 10更新現Bug！或令電腦無限重啟