【細味醺徒@iM網欄】奈良縣除了有鹿，還有三家優秀酒藏

談起奈良縣，很多人會想起鹿，到那裡一遊的人，相信沒有一個沒去奈良公園探訪園內的鹿。聽說給鹿踢一腳的話，很易會斷骨，我就沒太大膽量去跟它們打交道，只是遠處見識一下。聽說最近那裡沒有遊客餵鹿，鹿餓得瘦了很多，希望情況早日過去。鹿、鹿、鹿、京都南邊一個城市，是一直以來我對奈良縣的印象，直至最近喝了兩枝來自奈良縣的酒，一枝是みむろ杉，另一枝是篠峯，對奈良縣加添了第二印象。原來這個在京都不遠處的地方，也可造出別具一格的清酒。

篠峯我早幾篇有提過，價廉物美，生酒辛口別樹一格，不重複。今天談談這枝みむろ杉Dio Abita，用的酒米是山田錦。銘柄的名字很特別，大概是杉樹的意思。特意一提，是它正好有如杉樹一樣有獨特的味道。

▲ みむろ杉 Dio Abita

入口感覺與別不同

大部分日本酒入口的第一口味道不太濃，是當酒體流動至舌頭的末段才開始「出味」，它卻是一入口有一種很脫俗的感覺。與黒龍相比，前者的口感是華麗，它的口感是脫俗，與「杉」這個字很匹配。酒瓶上寫著那是用三輪山的伏流水釀造，味道或許與用水有關，畢竟每枝日本酒除了釀造方法不同，用水也是造成不同縣的酒味道會有很大分別的原因。日本的酒藏大多用當地的水釀酒，雖然水表面上無味，但不同的水以同樣的酒米釀，味道的確有別，價格方面，僅1650日元一枝，折算港幣約130元，連運費約二百元，又是一枝價廉物美的好酒。

三大奈良銘柄風格截然不同

みむろ杉在日本酒評網的評分，與較多人認識的風の森，叮噹馬頭，第三名就是篠峯，三個銘柄的酒都很便宜而且性價比很高。論配搭食物，みむろ杉其實光譜較闊，它不如風の森般較甜；也不如篠峯般較辛口，正好屬兩者之間，由刺身到熟食也可配搭。有趣的是，這枝酒可能太易入口又好喝，太太與我皆飲得很快，一頓飯還未吃完，酒便已喝光，尚要多開其他的酒佐餐，正好印證了此酒是如何的俐落。

▲ 篠峯純米生酛無濾過生原酒

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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