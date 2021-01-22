【聯儲局議息】花旗料儲局10月縮買債　明年底加息

▲ 聯儲局下周今年首度議息，惹來全球關注。

聯儲局將於下周四（1月28日）議息，全球緊盯主席鮑威爾在今年首次議息，以及拜登新政下的最新幣策。大行花旗料，聯儲局或最快於10月縮表削買債，但及至明年底才恢復加息。此外，新任財長耶倫日前暗示弱美元時代告終，惟花旗仍料美元續處弱勢，非美貨幣中現市況最看好澳元，料年底衝上0.81才見頂。

澳元年底料衝上0.81

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧今早（1月22日）回應本報查詢指，預期美國通脹有機會於今年底維持約2%水平，或高於儲局預測，所以料當局最快9月宣布擬縮減買債，並於10月開始實行，但加息則可能要等至2022年底。

正因美國暫難加息，弱美元或持續，變相利好非美貨幣，花旗看好今年澳元表現。黄栢寧解釋，澳元有機會繼續受惠於4大利好因素，包括：（1）今年市況較樂觀、（2）環球經濟加速發展振經濟、（3）預期疫苗廣泛派發，有利商品貨幣等資產價格上升，以及（4）美元弱勢，間接凸顯澳元升值。但他拒評中澳關係對滙價有否影響。

黃栢寧預期，今年澳元兌美元高低位介乎0.76至0.81，年底目標為高位0.81。

相關新聞：【美元走向】耶倫表態不尋求弱美元政策 其實是話中有話？ 應如何解讀？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源