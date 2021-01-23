【5G發展帶動】港就業市場將帶來更多新崗位　渴求金融科技電商人才

▲ 本港市場加速數碼轉型，以金融科技領域較渴才，包括風險管理人員、管理層等角色類型都將會受到高度重視，並擁有更多工作機會。

本港受新冠肺炎持續影響，企業在新一年的招聘意慾及對於人才條件的着眼點，將有何不同？

國際專業人才招聘顧問公司華德士（Robert Walters）最新發表《薪酬調查2021》報告指，香港整體就業市場氛圍更加保守，惟部分行業如金融科技、電子商務及電訊行業等將繼續積極招聘，對創科人才需求尤其龐大。

華德士（Robert Walters）大中華區董事總經理梅德基表示，香港去年就業市場受多種不利因素影響，帶來不確定性及挑戰，今年將持續受影響。由於疫情帶來不確定性，企業在成本控制方面將更加嚴格，尤其在在長期僱用方面會更加謹慎，反映整體招聘仍然相對保守。傾向推出合約制（Contract）的工作崗位，來應對人才短缺問題，並預計情況將愈來愈普遍。

企業嚴控成本 傾向推合約制

該報告的數據顯示，有近70%專業人士打算在各行各業尋找新工作，而僱主則大多有意聘請擁有小眾技能、軟技能、戰略思維的人才。他表示，隨着市場加速數碼轉型，較為渴才的是金融科技（FinTech）領域，如風險管理人員、高管、管理層等角色類型，都將會受到高度重視，擁有更多工作機會。而金融服務的招聘亦仍然持續，當中角色類型亦十分多樣化，涵蓋零售銀行、虛擬銀行、私人銀行、金融科技支付公司、保險等。

虛擬銀行及金融科技行業過往傾向尋找具有相關專業技能的海外人才，惟目前受各地疫情封關等因素影響，所以他指出，僱主若有急切的招聘需求，亦有望為本地人才帶來機會。

▲ 華德士（Robert Walters）大中華區董事總經理梅德基表示，隨着企業在疫情下加速數碼轉型，以及5G技術的推出並逐步普及等趨勢，將尤其帶動本港的企業集團、電子商務、科技及電信公司積極招聘人才。（張寶燕攝）

他亦提到，隨着企業在疫情下加速數碼轉型，以及5G技術的推出並逐步普及等趨勢，將尤其帶動本港的企業集團、電子商務、科技及電信公司積極招聘人才。

5G是一種新技術，不論是在中國、大中華地區、國際方面，都有許多科技、電信公司等專注在這範疇發展，將有望帶來更多新崗位及新技能。其中包括項目經理、業務分析師、基礎架構技術人員等。

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生態改變 多部門涉應用科技

他舉例指，目前不同公司會更加着力推動數碼化的營銷策略，甚至是人力資源、會計、法律及法規等部門等都會應用科技，以強化發展。因此，同時令各行業的生態亦有改變。

事實上，各行各業在去年開始為了應對疫情下的新常態，對應用科技的需求大大增加。他表示，不少企業陸續發現，商業與技術應用方面的界綫變得模糊，不再是分開討論以及純粹擁有單一方面技能，更講求融合，以找出有利公司業務的方向。若上班族在兩方面都擁有經驗及見解，將有助提升職場競爭力。

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記者：張寶燕