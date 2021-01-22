民政事務處聘選舉行政助理 月薪26K！5大要求馬上看！

政府工（非公務員短期合約）又有空缺，民政事務總署轄下觀塘、離島及中西區民政事務處請行政助理（選舉），月薪26K，要求大學畢業，另外要符合語文能力要求。

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職位詳細資料：（見組圖）

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5大入職要求:(見組圖）

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主要職責（見組圖）：

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上述職位（行政助理）不接受網上申請，有意申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。申請表格填妥後，須連同所有學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交下述查詢地址。申請人如在截止申請日期後兩個月內未獲邀參加面試，可視作落選。

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責任編輯：翁嘉陽