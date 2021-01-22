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【科技一周回顧】美科技界聚焦推翻特朗普政策　2021金融行業數碼化成主旋律

科技 11:30 2021/01/22

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 美國總統拜登正式上任成為美國第46任總統，科技界繼續追擊特朗普，各大科技平台除了繼續以其支持者早前闖入國會大廈為由，封鎖特朗普社交帳號。另一保守派集中地、新興社交平台Parler也持續成針對目標。

【封殺特朗普】Twitch稱持續存在煽動暴力風險　擬無限期禁止特朗普使用

【科企接連封殺】社交平台Parler要求釋出臨時禁令　遭美法院拒絕

而矽谷科技公司亦紛紛期待拜登放寬特朗普對非移民工作簽證設下的嚴格規定，引入更多海外頂尖人才，為紓解矽谷人才荒問題。

【紓解矽谷人才荒】美科技公司籲拜登政府　放寬非移民工作簽證

2/【2021行業趨勢】金融銀行業數碼化　配合科技發展是主旋律

疫情下，各行業如零售、航空皆受到衝擊，但金融、貿易等跨境交易卻比以往更頻繁。SWIFT北亞地區總經理張志偉表示，疫情令國家及地區封關，商業貿易亦遇上不同程度的阻礙，當中就令大家了解到數碼化貿易的重要性。他預料，跨境付款在亞太區貿易環境亦將變得愈來愈重要，人們亦更加重視數碼支付方式，令支付更快速，端到端交易的透明度亦要更高。

3/【5G應用】大欖隧道利用5G智慧交通安全管理系統　偵測誤闖路人防意外發生

大欖隧道早於去年11月開始，應用全港首個用於行車隧道和公路的「5G智慧交通安全管理系統」，以防止行人、行山人士或單車使用者誤闖隧道範圍及相關設施。

由於隧道及設施覆蓋範圍廣，不時有行山人士誤闖，故引入新系統，助更快及準確偵測到非員工及道路使用者。

4/【創科發展】科技園旗下金融科技中心啟用　促Fintech跨行業合作加快應用落地

金融科技近年大熱，本地業界也積極推動相關發展。香港科技園公司於本周宣布，啟用旗下位於九龍塘創新中心 （InnoCentre）的FinTech Centre，以推動金融科技跨行業協作及發展。

責任編輯：張寶燕

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