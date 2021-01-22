【英國疫情】環境大臣：不排除全面封關 變種病毒肆虐

▲ 英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕更表示，政府不排除再收緊出入境限制，甚至全面封關。

英國的新冠肺炎疫情肆虐，單日再增超過3.7萬宗新冠肺炎確診個案。英國政府本周起要求所有旅客需持離境前72小時内的新冠檢測陰性證明，並要於入境英國後隔離10日。英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕更表示，政府不排除再收緊出入境限制，甚至全面封關。

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英國《每日電訊報》早前報道，部分英國內閣高官再次敦促封關，並希望英國可仿效澳洲和新西蘭等國家實施的嚴厲限制措施。尤俊仕（George Eustice）接受英國天空電視台訪問時表示，各國目前出現不同版本的新冠肺炎變種病毒株，更憂慮未來有變種病毒株會使疫苗失效。

主持詢問英國政府會否再度收緊限制：

有報道指内閣正敦促完全封關，你希望這種情況發生嗎？ （There are reports that Ministers are pushing for a full closure of borders to foreign visitors. Is that something that you would want to see?）

尤俊仕未有直接排除封關的可能性：

我們不時會進行評估，也有對此作出考慮。 （We always keep these things under review and it is being considered.）

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英國由周一（18日）起暫停旅行走廊措施，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。

上述安排適用於來自所有國家的旅客，英國國民由外地返國也受影響。如有任何旅客入境英國但未能出示有效檢測陰性結果，將會被罰款500英鎊（約5,260港元）。

責任編輯：鄭錦玲