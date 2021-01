【英國疫情】環境大臣：不排除全面封關 變種病毒肆虐

英國的新冠肺炎疫情肆虐,單日再增超過3.7萬宗新冠肺炎確診個案。英國政府本周起要求所有旅客需持離境前72小時内的新冠檢測陰性證明,並要於入境英國後隔離10日。英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕更表示,政府不排除再收緊出入境限制,甚至全面封關。

英國《每日電訊報》早前報道,部分英國內閣高官再次敦促封關,並希望英國可仿效澳洲和新西蘭等國家實施的嚴厲限制措施。尤俊仕(George Eustice)接受英國天空電視台訪問時表示,各國目前出現不同版本的新冠肺炎變種病毒株,更憂慮未來有變種病毒株會使疫苗失效。

主持詢問英國政府會否再度收緊限制:

有報道指内閣正敦促完全封關,你希望這種情況發生嗎?

(There are reports that Ministers are pushing for a full closure of borders to foreign visitors. Is that something that you would want to see?)