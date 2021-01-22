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【英國疫情】環境大臣：不排除全面封關 變種病毒肆虐

環球社會熱點 18:59 2021/01/22

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英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕更表示，政府不排除再收緊出入境限制，甚至全面封關。

英國的新冠肺炎疫情肆虐，單日再增超過3.7萬宗新冠肺炎確診個案。英國政府本周起要求所有旅客需持離境前72小時内的新冠檢測陰性證明，並要於入境英國後隔離10日。英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕更表示，政府不排除再收緊出入境限制，甚至全面封關。

【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受 【下一頁】

【英國疫情】同香港睇齊？英媒：英政府擬派5千予確診者 【下一頁】

英國《每日電訊報》早前報道，部分英國內閣高官再次敦促封關，並希望英國可仿效澳洲和新西蘭等國家實施的嚴厲限制措施。尤俊仕（George Eustice）接受英國天空電視台訪問時表示，各國目前出現不同版本的新冠肺炎變種病毒株，更憂慮未來有變種病毒株會使疫苗失效。

主持詢問英國政府會否再度收緊限制：

有報道指内閣正敦促完全封關，你希望這種情況發生嗎？

（There are reports that Ministers are pushing for a full closure of borders to foreign visitors. Is that something that you would want to see?）

尤俊仕未有直接排除封關的可能性：

我們不時會進行評估，也有對此作出考慮。

（We always keep these things under review and it is being considered.）

【英國疫情】旅客需持陰性證明入境及隔離10日 直至下月中 【下一頁】

英國由周一（18日）起暫停旅行走廊措施，乘搭飛機、火車或船的旅客要持離境前72小時新冠病毒檢測陰性結果，才可入境英國。

上述安排適用於來自所有國家的旅客，英國國民由外地返國也受影響。如有任何旅客入境英國但未能出示有效檢測陰性結果，將會被罰款500英鎊（約5,260港元）。

責任編輯：鄭錦玲

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