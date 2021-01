【特朗普卸任】蘋果福特等齊進貢 特朗普最貴收廿萬禮物

美國前總統特朗普剛剛卸任不久,周三(20日)公開的一份財務文件,揭露了特朗普任內收到的其中10份禮物。其中蘋果(Apple)的行政總裁庫克,贈送特朗普一部蘋果Mac Pro電腦,是列表中特朗普收到的第二貴重禮物。特朗普禮物的贈送者,還有福特汽車公司行政總裁等。

這部由庫克(Tim Cook)贈送,價值為5,999美元(約46,503港元)的Mac Pro電腦,在財務文件中被標記為「首部在德薩斯州奧斯汀製作」(the first created at the Flex Factory in Austin, Texas)。

由於該工廠在2013年開始運作,所以外界推測該有可能是,該工廠生產的第一部2019年型號的Mac Pro電腦。

特朗普收到的禮物中,價值最高的是由最傑出世代基金會(Greatest Generations Foundation)代表,送贈的一座雕塑了在硫磺島升旗情景的銅像,價值25,970美元(約20.13萬港元)。

此外還有來自福特汽車(Ford)行政總裁比爾福特(Bill Ford)送的,一件價值529美元(約4,100港元)飛行員皮革外套。

美國高爾夫聯會(US Golf Association)主席斯普拉格(Derek Sprague)、波音(Boeing)董事會主席米倫伯格(Dennis Muilenburg)等人,亦贈送特朗普多款高爾夫用具,包括球桿及配件。

武術專家科溫頓(Colby Covington)和摔角選手傑克遜(Randy Jackson)分別贈送了特朗普,價值650美金(約5,039港元)和價值2,995美元(約23,217港元)的兩條冠軍皮帶。而南達科他州(South Dakota)政府代表則贈送了,價值1,100美元(約8,527港元)描繪拉什莫爾山國家紀念公園的青銅像。

外界猜測蘋果電腦很大機率是在去年11月,特朗普到德州工廠參觀時贈送的。庫克和特朗普一直關係密切,但在國會暴亂發生後,庫克在Twitter上形容事件「悲傷且可恥」(sad and shameful),兩人從此開始疏遠。

