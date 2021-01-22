【特朗普卸任】蘋果福特等齊進貢 特朗普最貴收廿萬禮物

美國前總統特朗普剛剛卸任不久，周三（20日）公開的一份財務文件，揭露了特朗普任內收到的其中10份禮物。其中蘋果（Apple）的行政總裁庫克，贈送特朗普一部蘋果Mac Pro電腦，是列表中特朗普收到的第二貴重禮物。特朗普禮物的贈送者，還有福特汽車公司行政總裁等。

這部由庫克（Tim Cook）贈送，價值為5,999美元（約46,503港元）的Mac Pro電腦，在財務文件中被標記為「首部在德薩斯州奧斯汀製作」（the first created at the Flex Factory in Austin, Texas）。

由於該工廠在2013年開始運作，所以外界推測該有可能是，該工廠生產的第一部2019年型號的Mac Pro電腦。

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特朗普收到的禮物中，價值最高的是由最傑出世代基金會（Greatest Generations Foundation）代表，送贈的一座雕塑了在硫磺島升旗情景的銅像，價值25,970美元（約20.13萬港元）。

此外還有來自福特汽車（Ford）行政總裁比爾福特（Bill Ford）送的，一件價值529美元（約4,100港元）飛行員皮革外套。

美國高爾夫聯會（US Golf Association）主席斯普拉格（Derek Sprague）、波音（Boeing）董事會主席米倫伯格（Dennis Muilenburg）等人，亦贈送特朗普多款高爾夫用具，包括球桿及配件。

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武術專家科溫頓（Colby Covington）和摔角選手傑克遜（Randy Jackson）分別贈送了特朗普，價值650美金（約5,039港元）和價值2,995美元（約23,217港元）的兩條冠軍皮帶。而南達科他州（South Dakota）政府代表則贈送了，價值1,100美元（約8,527港元）描繪拉什莫爾山國家紀念公園的青銅像。

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外界猜測蘋果電腦很大機率是在去年11月，特朗普到德州工廠參觀時贈送的。庫克和特朗普一直關係密切，但在國會暴亂發生後，庫克在Twitter上形容事件「悲傷且可恥」（sad and shameful），兩人從此開始疏遠。

責任編輯：李俊儀