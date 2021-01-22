【封殺華為】華為任正非：不要因美國打壓放棄全球化戰略 要將鴻蒙推入競爭

▲ 華為創辦人任正非指出，不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略，但亦不贊成片面地提自主創新

華為創辦人任正非於華為心聲社區發布電郵指出，美國制裁雖令華為要自己全面打造產品，但強調集團不可放棄全球化的戰略，集團應該要聚焦研發力量，堅決裁掉沒有前途的產品，同時要大膽突破，將鴻蒙推入競爭。但他不贊成片面地提自主創新，因在尖端技術上須全球共同努力。

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任正非表示，美國的制裁使華為全球化戰略不能完全實施，可能依靠不了部分全球化平台，至少最先進的美國平台不支持集團。

「現在必須全面靠自己打造產品，這是我們的能力與戰略極大的不匹配，是我們最薄弱的環節，逼著我們從小學生做起，而且要快速跳級再跳級到博士，我們哪有這麼大的彈跳能力。我們既不是巧媳婦，也沒有米。」

他形容華為是從90年代搭上了數字化的列車，主要依靠數學在電子技術上構建了優勢，獲得產品與服務的成功，但這只是信息領域的很小一部分，認為時代證實集團過去的戰略是偏斜，集團能力不符合現實生存與發展的需求。

在領先的尖端技術上難自力更生

不過，任正非仍對集團活下來有信心，指出不要因美國一時打壓而沮喪，放棄全球化的戰略，但亦不贊成片面地提自主創新，「只有在那些非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能的；在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力的方向，沒有全球共同的努力是不行的」。

「美國仍然是世界的科技燈塔，我們仍然要一切向先進的人學習。」

任正非提到，今天的人類繁榮與英歐美日的「燈塔」是分不開的，因此，要尊重這些文明國家、尊重先作出貢獻的先輩。他又指，科技發展正處在一個飽和曲線的平頂端，付出巨大的努力，並不能有對等的收益，反而給追趕者減少了追趕的困難。例如，華為每年投入研發經費是200億美元，但收益只有研發投入的40%，60%的蠟燭在黑暗的探索之路燃盡了。

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不要盲目爭奪第一

因此，華為研發力量要聚焦，堅決裁掉一部分產品。Marketing不要空談，而要走上前線，支撐勝利，創造利潤。他說，逐漸從銷售收入導向，轉向加大利潤的考核權重，各產品線、各地區部不要盲目爭奪第一，反要創造價值、合理利潤，使公司健康成長。

「我們更要關注夯實生存與發展的基石，現在我們沒有長期爭奪第一的基礎條件。」

科學上，任正非稱要敢於大膽突破，敢於將鴻蒙推入競爭，鯤鵬和昇騰的生態發展與軟件的開發決不停步。 AI的數據是本地化的，華為可以大有作為。

談及人力資源政策，任正非指，堅決引進比自己更優秀的人，提升有貢獻的員工，組成合成的生力軍，亦要加強主官、主管的末位淘汰，以及加強專家的縱向流動。在未來3至5年集團的薪酬結構不會變化的原則下，激活優秀員工進步加速。另外，他提到，在低潮時期，每年仍撥備10億美元給戰略預備隊，為來自一線的功臣、英雄、員工提供轉人磨芯機會。

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編輯：袁諾曦